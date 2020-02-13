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Yılmaz Vural'dan Süper Lig iddiası

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 13.02.2020 12:14 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig'de 7 maçtır galip gelememesine rağmen play - off hattından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, direkt Süper Lig yarışında havlu atmaya niyetlerinin olmadığını söyledi.

Yılmaz Vural'dan Süper Lig iddiası

Bu hafta lider Hatayspor'la deplasmanda ilk 2 yarışında son kozlarından birine çıkacak Akhisar'da takımıyla ilk 2 maçında galibiyetle tanışamayan Yılmaz Vural, "Ligde 14 takım Süper Lig yarışında. Maç kazanmadan hesap yapılmıyor. Son 13 haftada benim futbol felsefem gereği sahaya hep galibiyet için çıkacağız. Benim inancım sonsuz. İlk 2'den veya play - off turundan mutlaka Süper Lig'e çıkacağız" dedi.

Zorlu Hatay virajı öncesi Alperen, Burhan Eşer ve Muhammet Reis'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda ilk yarıdan bu yana sakat olan Taha antrenmanlara başladı.

(DHA)

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