Yılmaz Vural'dan Süper Lig iddiası

Bu hafta lider Hatayspor'la deplasmanda ilk 2 yarışında son kozlarından birine çıkacak Akhisar'da takımıyla ilk 2 maçında galibiyetle tanışamayan Yılmaz Vural, "Ligde 14 takım Süper Lig yarışında. Maç kazanmadan hesap yapılmıyor. Son 13 haftada benim futbol felsefem gereği sahaya hep galibiyet için çıkacağız. Benim inancım sonsuz. İlk 2'den veya play - off turundan mutlaka Süper Lig'e çıkacağız" dedi.
Zorlu Hatay virajı öncesi Alperen, Burhan Eşer ve Muhammet Reis'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda ilk yarıdan bu yana sakat olan Taha antrenmanlara başladı.
(DHA)
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