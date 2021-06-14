SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Yılmaz Vural dans edip, dansöze para yapıştırdı

Yılmaz Vural dans edip, dansöze para yapıştırdı

14.06.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılmaz Vural, yaz sezonunu eşiyle Alaçatı'da geçiriyor. Renkli kişiliğiyle tanınan teknik direktör, bir arkadaşının doğum gününde hem şarkı söyledi hem de dansözle oynadı. İşte detaylar...

Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Renkli kişiliğiyle tanınan Vural, geceye yine damga vurdu.

Teknik adam, Alaçatı'daki organizasyonda, dansözle karşılıklı oynayıp, sonra para taktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Vural, gecede kendisine uzatılan mikrofona da geri çevirmeyip, 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısına eşlik etti. Eşiyle beraber katılan Vural, bir kadın arkadaşıyla da dans etti.

Vural, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalıp, entübe süreci yaşamıştı. (Snob Magazin)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!Pandemi kilolarından kurtulma vakti geldi!
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Venezuela Milli Takımı'nda 12 koronavirüs vakasıVenezuela Milli Takımı'nda 12 koronavirüs vakası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÇOK POZİTİF Bİ ADAM EĞER FENERİN BAŞINA GELİRSE FUTBOLCULARA CİDDİ MORAL MOTİVASYON OLUR DEMEDİ DEMEYİN DENEYİN YILMAZ HOCAYI.
seni seviyoruz yılmaz hoca:)
Covitten entübe olup sokn saniyelerde kefeni yrtan ve ekranalrda bize NUTUK ATIP DİKKAAAAT amaaan dikkaaat DİYEN yILMAZ vural YİNE TAM KENDİSİNE YAKIŞANI YAPMIŞ. ELE VERİR TALKINI,KENDİ YUTAR SALKIMI. Yazık yazık hoca buysa çocuklar napsın.

En Çok Okunan Haberler

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Acı haberi Emel Sayın duyurdu: Çok ama çok üzgünüm

Eriksen'den kötü haber geldi

Eriksen'den kötü haber geldi

Galler maçı öncesi kötü haber

Galler maçı öncesi kötü haber

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Fatih Terim, İngiliz devine gidiyor

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Şenol Güneş neşteri vurdu! İşte kesik yiyen isimler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Beşiktaş'tan Okan Buruk açıklaması

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Cristiano Ronaldo rezil oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.