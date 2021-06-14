Yılmaz Vural dans edip, dansöze para yapıştırdı

Son olarak Erzurumspor'u çalıştıran teknik direktör Yılmaz Vural, bir arkadaşının doğum gününe katıldı. Renkli kişiliğiyle tanınan Vural, geceye yine damga vurdu.

Teknik adam, Alaçatı'daki organizasyonda, dansözle karşılıklı oynayıp, sonra para taktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Vural, gecede kendisine uzatılan mikrofona da geri çevirmeyip, 'Ağlama Değmez Hayat' şarkısına eşlik etti. Eşiyle beraber katılan Vural, bir kadın arkadaşıyla da dans etti.

Vural, geçtiğimiz aralık ayında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda kalıp, entübe süreci yaşamıştı. (Snob Magazin)



