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Yılmaz Vural, "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu

22.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, bir dönem fenomen hale gelen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratıyla yıllar sonra coştu.

Yılmaz Vural, "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı ile coştu

Süper Lig’in 36. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden Dadaşlar 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

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Yılmaz Vural yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini alan mavi-beyazlı ekip puanını 34’e çıkartarak kümede kalma umutlarını yeşertti.

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Galibiyetin ardından en büyük sevinci yaşayan ise 6 yıl sonra BB Erzurumspor’la Süper Lig’e dönen Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural oldu.

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Yıllar önce Adana Demirspor taraftarıyla özdeşleşen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratı bu kez de Erzurum’da yapıldı. Maçın ardından protokol tribününden yükselen "Deli Yılmaz Oley" tezahüratıyla saha içerisinde dans eden Vural galibiyeti bu şekilde kutladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
fatih terimden cok daha iyi hoca oldugun kesin terim istifaaaa gsliler olarak selahattin liderinde aoyledigi gibi ONUMUZU AC ARTİK İSTEMİYORUZ SENİ
hçakma ımparatorları boşverın gercek ımparator yılmaz vuraldır kume dusme tehlıklesı olan takımları alıp kumede bırakıyor bu adam gercek ımparatordur bazılarıda hazır takımı alır hıc bır ıcrratı olmaz ağlar durur onun için gercek imparator YILMAZ VURALdır

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