Yılmaz Vural Fenerbahçe teknik direktörü oldu! Hayali gerçek oluyor... Tarihi de belli oldu

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde daha önce Fenerbahçe forması giymiş futbolcular ile eski Schalke 04 oyuncuları, 12 Nisan Cumartesi günü dostluk maçı için sahada olacak.

EFSANELER OYNAYACAK

Sportanlage Ückendorf Stadı'nda TSİ 15.30'da Schalke 04 Traditionsmannschaft ile Fenerbahçe Legends takımları arasında yapılacak karşılaşmada, daha önce Fenerbahçe forması giymiş ünlü oyuncuların yanı sıra Schalke 04'te oynamış ve Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış futbolcular yer alacak.

OYNAYACAK İSİMLER

Dostluk maçında Fenerbahçe takımında Serkan Özsoy, Erol Bulut, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç , Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi isimlerin yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe Legends takımının teknik ekibinde de Yılmaz Vural ve Bülent Uygun yer alacak. Schalke 04 takımında ise Olaf Thon, Oliver Reck, Ailton Goncalves gibi tanınmış isimlerin forma giymesi bekleniyor. Türk Alman dostluğunu pekiştirmek amacıyla düzenlendiği belirtilen dostluk maçının biletleri, Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneğinden temin edilebilir.