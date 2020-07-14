Yılmaz Vural: Hala şansımız var

Ligde üst üste 4 galibiyet alarak en formda takım olan yeşil-siyahlılarda, "Maçlar oynanmadan kazanılmıyor" diyen Vural, "Erzurumspor son hafta Ümraniyespor'u konuk edecek. Ümraniye'nin rakibini yenecek gücü var. Bizim 1 puan üzerimizdeki Adana Demirspor da İstanbulspor'la karşılaşacak. İstanbulspor bize yenildikten sonra çıktığı 2 maçı da kazandı. Bu tip son maçlar stresli olur. Futbolcuların ayakları birbirine dolanır. Süper Lig'de dün zirvedeki Başakşehir ve Trabzonspor'un aldığı sonuçları gördük. Bizim ligde küme düşen Adanaspor'un lider Hatayspor önündeki futbolunu gördük. Takımların adaletine inanıyorum. Son hafta her takım ciddiyetle mücadele edecektir" dedi.

Puan hesabı yapmak için öncelikle kendilerinin son hafta Keçiörengücü'nü yenmeleri gerektiğini belirten Yılmaz Vural, "Rakibimiz geçen hafta 14 haftadır yenilmeyen Karagümrük'ü yendi. Zor maç olacak ama kazanıp rakiplerin alacağı sonuçları beklemek istiyoruz. İlk 2'ye giremezsek sezonu en kötü dördüncü veya beşinci bitirip Play-Off'ta büyük ihtimalle Bursaspor'la eşleşeceğiz. Direkt Süper Lig'e çıkamasak da rakibimizin üzerinde yer alıp Play-Off'ta saha avantajını ele geçirmeyi istiyoruz" diye konuştu. Göreve geldiğinde 19 maçta 28 puanı olan Akhisar'la 14 maçta 29 puan topladıklarını kaydeden Vural, "60 puan ve üzerinin lige çıkacağını, 55 ve üstünün Play-Off oynayacağını tahmin etmiştim. Bu tahminim tuttu. Biz 57 puandayız ama sadece koronavirüs salgını arasından sonra Altay maçından 1 gün önce başımıza gelen virüs vakalarını hesaplayamadık" ifadelerini kullandı.