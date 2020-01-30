Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız

Mehmet Altıparmak'tan görevi devrelan deneyimli çalıştırıcı, "Buraya koştura koştura geldik. Bekleyecek zamanımız yok. Bu takım 65 şut atmış sadece 54'ü kaleyi bulmuş. Dolayısıyla ligin en az gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Bursaspor maçı son örnek. Rakip 1-2 kere kaleye gelip golü buldu, Akhisarspor birçok fırsatı kaçırdı. Herkesle iletişimde olacağız. Kondisyon merkezinden malzemecisine kadar konuşacağız. Biz birlikte başarıyı yakalayacağız. Pazar günü Altınordu deplasmanıyla yeni bir sayfa açacağız" dedi.

"SÜPER LİG'E ÇIKMAMIZ ŞART"

Süper Lig potasında yer alan ikinci sıradaki BŞB Erzurumspor'la aralarındaki puan farkının 6 olduğunu vurgulayan Yılmaz Vural, "Bu ligde herkes herkesi yenebilir. Takım olabilirsek, her şeyi doğru yaparsak sonuçlarını da rahat alabiliriz. Akhisarspor takımı çok önemli bir dönemde. Bu sezon mutlaka Süper Lig'e çıkması gerekiyor. Bu kulübün transfer yasağı var. Süper Lig olduğu zaman ekonomi de farklı olacak. Lige çıkamadığımızda o borçlar önümüzdeki seneye yığılacak ve çığ gibi olacak. Bu takımın geçen sezon küme düşmemesi lazımdı. Türkiye Kupası'nı kazanıyorsun, Avrupa'da oynuyorsun ve küme düşüyorsun, akıl alacak iş değil" diye konuştu.