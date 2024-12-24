SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Yılmaz Vural, imzayı atıyor! 39 farklı takım...

Yılmaz Vural, imzayı atıyor! 39 farklı takım...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.12.2024 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Menemen FK'yı çalıştıran ve bu sezon henüz bir takımda görev almayan tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oluyor.

Yılmaz Vural, imzayı atıyor! 39 farklı takım...

Son olarak 23/24 sezonunda Menemen FK'nın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, kariyerinin 41. takımı ile anlaşmak üzere.

71 yaşındaki teknik adamın, TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor FK ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar Vanspor FK,'de görev yapacak.

Teknik direktörlük kariyerine 1987/88 sezonunda Malatyaspor'da başlayan Yılmaz Vural, Vanspor FK ile birlikte kariyerindeki 39. toplamda ise 41. takımını çalıştırmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Vural TFF 2. Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika haberi... Asgari ücrette kritik toplantı! Komisyon 4.'üncü kez bir araya geliyor

Son dakika haberi... Asgari ücrette kritik toplantı! Komisyon 4.'üncü kez bir araya geliyor

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Ayrılmak istediğini açıklamıştı... İngiliz basını yazdı! Süper Lig devi bombayı patlattı

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer oldu! Yasin Özcan rekor bonservisle İngiltere'ye gidiyor

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer oldu! Yasin Özcan rekor bonservisle İngiltere'ye gidiyor

Mehmet Topal veda etti! 'Doğru karar...'

Mehmet Topal veda etti! 'Doğru karar...'

Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Beklenen açıklama geldi! Al-Nassr cephesinden En-Nesyri sözleri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Günlük kombinlerin tamamlayıcısı Camper'da %50'ye varan indirim

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.