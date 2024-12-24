Yılmaz Vural, imzayı atıyor! 39 farklı takım...

Son olarak 23/24 sezonunda Menemen FK'nın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, kariyerinin 41. takımı ile anlaşmak üzere.

71 yaşındaki teknik adamın, TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor FK ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Yılmaz Vural, sezon sonuna kadar Vanspor FK,'de görev yapacak.

Teknik direktörlük kariyerine 1987/88 sezonunda Malatyaspor'da başlayan Yılmaz Vural, Vanspor FK ile birlikte kariyerindeki 39. toplamda ise 41. takımını çalıştırmış olacak.