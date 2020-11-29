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Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.11.2020 16:14 | Son Güncelleme

Teknik direktör Yılmaz Vural, koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda. Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi...

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında açıklama yapıldı.

Oksijen ihtiyacının artması üzerine, cuma günü öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında durumu takip edilen Yılmaz Vural hakkında ailesinden şu açıklama geldi;

"Babamız Yılmaz Vural COVID-19 sebebiyle tedavi altındadır. 2. kez Covid-19'a yakalandı şeklindeki haberler asılsızdır. İlkinde ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz"

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
allah acil şifalar versin severim yılmaz hocayı
rabbin tüm hastalara şifa versin inşallah
Allah şifa versin.
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