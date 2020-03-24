Yılmaz Vural koronavirüs nedeniyle idmanları iptal etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural bugün yapmayı planladığı antrenmanı erteledi.
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan gelişmelerin ardından liglerin ertelenmesiyle oyunculara izin verildiğini, bugün tekrar antrenmanlara başlamayı planladıklarını ancak bunu ertelediklerini söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu ile sürekli temas halinde bulunduklarını kaydeden Vural, "Ortada bir belirsizlik var. Biz de bu nedenle antrenmanlara başlamama kararı aldık. Oyuncularımız bir süre daha kendi evlerinde vereceğimiz programa göre çalışacaklar." diye konuştu.
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