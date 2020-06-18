Yılmaz Vural: Koronavirüs salgınından psikolojik olarak etkilenmedik

Aylardır kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden çıkmayıp tesise karargah kuran Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Ara bayağı uzun oldu. 19 Mart'ta Altay deplasmanına gidip 1 gün sonra maça çıkacakken lig durdu. Rakibimizle 3 aydan uzun süre sonra karşılaşacağız. 24 Mart-28 Nisan arası futbolcularımızı evlerinden online canlı bağlantılarla çalıştırdık. 29 Nisan-10 Mayıs arasında 6'şarlı gruplar halinde antrenman yaptık. 11 Mayıs'tan bu yana da takım halinde çalışıyoruz. Toplam 65-70 antrenman yapmış olarak kalan 6 haftayı oynayacağız. Tek dezavantajımız özel maç yapamamak" dedi.

Takıma uygulanan 2 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlatan Yılmaz Vural, "Psikolojik olarak sıfır etkilendik. Ben 19 Nisan'da İstanbul'a gidip ailemi getirdim ve o günden beri tesisten dışarı çıkmadım. Burayı bir merkez haline getirip takımı yönettik. Aylardır futbola ara verdikten sonra hakikaten takımın psikolojisi yeniden düzene sokmak kolay değil. Ama bizimkiler tecrübeli bir ekip, dolayısıyla bu konuda hemen hemen sıfır etkilendiler. Takımı hazırlarken hem taktiksel anlamda hem psikolojik anlamda bir hazırlık gerekiyor. Tüm faktörleri oluşturduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Ligde kolay maç olmadığını belirten Vural, "Bizim gibi iddialı Altay'a konuk olacağız. 14 haftadır Atay'ı inceliyoruz ama futbolda ertesi gün ne olacağı belli olmaz. Kazanırsak hem ikincilik yarışı sürer hem Play-Off'ta çok daha sağlam konuma geliriz" dedi.