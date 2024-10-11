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Yılmaz Vural olay sözler! "Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.10.2024 18:10
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Türk futbolunun efsaneleri arasında yer alan Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho hakkında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Vural, "Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu" dedi. İşte detaylar...

Yılmaz Vural olay sözler! "Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı''

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

''MOURINHO'NUN ADI MOURINHO OLMASAYDI''

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Yılmaz Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için, "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu ciddi bir yatırım yaptı. Mourinho ülke futbolunun tanıtımı için çok önemli bir figür. Türk futbolunun farklı bir sistemi var. Mourinho da olsanız zamana ihtiyacınız var. Mourinho ile ilgili eleştiriler başladı. Göztepe maçından sonra da bunu net bir şekilde gördük. Mourinho'nun adı Mourinho olmasaydı 4 haftada kovulurdu. Ne yazık ki sabırsız bir futbol kültürümüz var" ifadelerini kullandı.

''ÜLKEMİZİN DURUMUNUN ÖZETİ...''

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Şu anda Almanya'da olduğunu ifade eden Vural, "Almanya'dayım. Alt yaş kategorilerinde turnuvaları takip ediyorum. Almanya'da bu turnuvayı takip eden A Milli Takımımızın Avrupa sorumlusu Yıldıray Baştürk, Fenerbahçe'den Sedat Karabük ve Antalyaspor'dan Ferda Ramanlı var. Koskoca ülkemizden turnuvayı takip eden 4 kişi. Ülkemizden başka kimse yok. İşte durumun özeti bu kadar" diye konuştu.

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José Mourinho Yılmaz Vural fenerbahçe
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