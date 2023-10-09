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Yılmaz Vural Samsun'a gitti, sosyal medya ayağa kalktı! Samsunspor'un başına mı geçiyor?

09.10.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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Uzun bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmayan Yılmaz Vural bir söyleşi için Samsun'a giderken, sosyal medyada Samsunspor'un başına geçeceği iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar...

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran ve uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Türk futbolunun renkli simalarından Yılmaz Vural yaptığı bir röportajda dönüş sinyali verdi.

Bir söyleşi için Samsun'da bulunan Vural, üste üste aldığı sonuçların ardından Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran ve uzun süredir hoca arayışlarını sürdüren Samsunspor'un başına geçmek için kente geldiği iddiaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tecrübeli teknik adam da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"SAĞOLSUNLAR BİZİ YAKIŞTIRMIŞLAR"

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Samsunspor cephesinden kendisi ile iletişime geçen kimsenin olmadığını ve bir söyleşi için kente geldiğini söyleyen Yılmaz Vural, "Samsun'a özel bir iş için geldim. Sağ olsunlar insanlar bizi Samsunspor'a yakıştırmışlar. Yönetimsel anlamda ilişki kurduğumuz kimse yok. Henüz benimle iletişime geçen olmadı." dedi.

"DEĞERLENDİRMEK İSTERİZ"

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Öte yandan Vural "Konuşan olursa biz de bir şeyler konuşuruz. Bu akşam Samsun'dan döneceğim. Bir fabrikanın daveti üzerine Samsun'a geldim. Bir söyleşiye katılacağım. Samsunspor takımında daha önce de çalıştım. Buradaki insanlar ile aramız çok iyi. Bir teklif gelirse değerlendirmek isteriz. Şu anda öyle bir yaklaşım olmadı" dedi.

Karadeniz temsilcisi, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından yardımcı antrenörle çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

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Teknik Direktör Samsunspor Yılmaz Vural son dakika Hüseyin Eroğlu erhan uz iyet

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