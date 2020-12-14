Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk açıklama...

Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Hastane önünde kısa bir açıklama yapan 67 yaşındaki teknik adam, "Maalesef ayın 13'ünde(Kasım) başlayan bir hastalık serüveni yaşadık. Ve sanırım herkese örnek olur durumum. Kısaca teşekkür etmek istediklerim var; Sayım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Vural sözlerine şöyle devam etti; "Allah'tan sonra bize hayat veren dostum başhekim Çağlar Bey'e, yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. 1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim üç şey daha oldu. Bunlardan biri aile oldu... İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu oldu. Lütfen geçirdiğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olabilecek bir ekonomi versin."

