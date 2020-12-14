SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk açıklama...

Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk açıklama...

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Yılmaz Vural, koronavirüs tedavisinin tamamlanmasının ardından hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Hastane önünde kısa bir açıklama yapan 67 yaşındaki teknik adam, "Maalesef ayın 13'ünde(Kasım) başlayan bir hastalık serüveni yaşadık. Ve sanırım herkese örnek olur durumum. Kısaca teşekkür etmek istediklerim var; Sayım Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Vural sözlerine şöyle devam etti; "Allah'tan sonra bize hayat veren dostum başhekim Çağlar Bey'e, yoğun bakım ekibine çok teşekkür ediyorum. Futbolun içinde olan, olmayan beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. 1 Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta öğrendiğim üç şey daha oldu. Bunlardan biri aile oldu... İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu oldu. Lütfen geçirdiğiniz her dakikanın kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olabilecek bir ekonomi versin."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Kasımpaşa kazandı, rekoru egale etti!Kasımpaşa kazandı, rekoru egale etti!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi
Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!
Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Lille, Fransa'yı esir aldı
Lille, Fransa'yı esir aldı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
'20 milyon Euro'yu Vedat'a vermezdim'
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Rekor transfer! 190 milyon dolar
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...
Süper Lig'de sürpriz takas!
Süper Lig'de sürpriz takas!
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk açıklama...
Yılmaz Vural taburcu oldu! İşte ilk açıklama...
TFF'den flaş koronavirüs açıklaması
TFF'den flaş koronavirüs açıklaması
Rıdvan Dilmen: Hükmen mağlubiyet vermekten başka şansları kalmayacak
Rıdvan Dilmen'den gündem yaratacak sözler
ÖZET | Kasımpaşa 3-2 Denizlispor
Kasımpaşa kazandı, rekoru egale etti!
Davor Suker Göztepe -Alanyaspor maçını izledi
Davor Suker İzmir'de
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki fikstürü belli oldu
Milli Takım'ın Dünya Kupası fikstürü belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.