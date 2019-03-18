SPOR

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, TFF başkanlığına talip olduğunu açıkladı. Vural, “TFF başkanlığı konusunda talep gelirse göreve hazırım. Seve seve bu görevi yaparım” dedi.

Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak karar

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinden 6+2+2 şeklinde olacağı iddia edilen yabancı kuralına kadar spor gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Vural, TFF başkanlığına da talip olduğunu belirterek, "Talep gelirse göreve hazırım. Seve seve bu görevi yaparım” ifadelerini kullandı.

İşte Yılmaz Vural'ın Radyospor’a yaptığı açıklamalar...

"Şenol Güneş hocama milli takımımızda başarılar diliyorum. İnşallah özlediğimiz milli heyecan tekrardan gelir. Milli takımın problemi hoca ya da oyuncu sorunu değil, Milli takımın problemi sistem problemi. Ülke futbolunda sistem değişmeli. 'Yabancı sayısına yasak gelecek' diyorlar, yasaklamakla ne çözülmüş? Biz neden oyuncu yetiştiremiyoruz? Şimdi 6+2+2 konuşuluyor, neden 6+2+2? Tribünde maçı izleyeceğiniz adama neden para ödeyeceksiniz? Bu arada ben de bu kurala tamamiyle karşıyım fakat karşı sunduğumuz tezlerinde elle görülür bir tarafı olmalı. Mesela hep kendime soruyorum. Kadrolarda neden 21 kişi var, 22. adama sandalye mi yoktu?

"TFF BAŞKANLIĞINA HAZIRIM"
Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde çalışmış bir teknik direktör olarak TFF başkanlığı için bir talep gelirse göreve hazırım. Seve seve bu görevi yaparım. Teklifi kabul ederim, bu donanıma sahibim. Niye hazır olmayayım? Futbola adanmış bir hayatım var. 39 yıldır bu camiada her şeyi gördüm.” dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaparsın hocam hemde en iyi şekilde
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