SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı

Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı

FUTBOL HABERLERİ  | 31.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Covid-19 tedavisinde yaşadığı süreci anlattı. Vural, "Ne mutlu ki bu kadar sevenim varmış" dedi.

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve zor bir süreci atlatan teknik direktör Yılmaz Vural, yaşadıklarını sosyal medya kanalında anlattı.

Hastalığın ilk belirlenmesinden itibaren tedavi sırasında olanlara dek her ayrıntıyı aktaran Vural, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu ve önlemlerin çok ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekmek için bu videoyu paylaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan deneyimli çalıştırıcı, "Ne mutlu ki bu kadar çok sevenim varmış. Hastalığım süresinde çok kişi aradı, hepsine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Şekvi Tonyalı istifa ettiŞekvi Tonyalı istifa etti
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Alexander Sörloth'un kiralanması için girişimlere başlandı
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Loic Remy: Sabah ezanını duyduğumda şoke olmuştum
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Tolgay Arslan'dan dürüm açıklaması!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Galatasaray'ın Diego Costa transferini böyle duyurdu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
F.Bahçe, Max Kruse ile anlaşmaya vardı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Erdoğan Yeşilyurt: Hakem bana 'Sus lan!' diyor
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
''Alexander Sörloth, Galatasaray'a geliyor''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı
Yılmaz Vural yaşadıklarını anlattı
Şekvi Tonyalı istifa etti
Şekvi Tonyalı istifa etti
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
Ronaldo sosyal medyada 500 milyon takipçiye yaklaştı
500 milyon takipçiye yaklaştı
Robin van Persie: Manchester United'da kalmak istiyordum
Yıllar sonra gelen transfer itirafı
ÖZET | Gaziantep FK - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 3-1
Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.