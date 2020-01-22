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  4. Yine Hadise yine olay! Ceketini üstünden atınca...

Yine Hadise yine olay! Ceketini üstünden atınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Sık sık giydiği kostümler sebebiyle eleştirilen Hadise yapılan yorumları umursamıyor! Hadise, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaştığı video ile yürekleri hoplattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştığı video ile hayranlarını mest etti. Önce ayna önünde mayosu ile dans eden Hadise daha sonra yaptığı video ile olay oldu. Hadise arkası dönük bir şekilde poz verirken ceketini üstünden atınca kalçaları ortaya çıktı.

Arkası dönük olarak kameraya poz veren Hadise, bir anda üzerindeki ceketi çıkartmasıyla olay oldu! Hadise'nin videosu kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

hadise-instagram

Hadise geçtiğimiz günlerde kendisine gelen eleştirieler "Edepsizlik sizin kafanızda! Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" diyerek yanıt vermişti.

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