Yine kendini tutamadı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek karakteriyle ilgili spoiler verdi!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni karakterler ve dengelerin değiştiği senaryosuyla yeni sezona başladı. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Nilay ise daha ilk bölümden gündem olmayı başardı.

Feyza Civelek yine torpil iddialarıyla gündeme gelmişti. Civelek'in dizinin senaristi olan annesi sayesinde kadroya dahil olduğu iddia edilmişti. Özlem Gürses'in YouTube programına katılan yapımcı Faruk Turgut da "Melis'in yazdığı birçok karakter var. Sonuçta her işte Feyza oynamıyor. Karakter Feyza'nın mevcut konumuna uygundu. 'Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." sözleriyle torpil iddialarına son noktayı koymuştu.

CİVELEK'TEN ÖNEMLİ SPOİLER GELDİ

Feyza Civelek, Sabah Tümer'in YouTube'ta yayınlanan "Bu Yaz" isimli programına konuk oldu. "Torpilli yorumları geliyor. Ben herkesle adil olmak için deneme çekimine girdim. Oyunculuğumu gören bence torpilli olmadığımı anlar." dedi ve Kızılcık Şerbeti'yle ilgili önemli bir spoiler verdi.

Ünlü oyuncu önce başı açık başladığı daha sonra başörtülü devam ettiği Nilay karakterinin ilerleyen bölümlerde tekrar başörtüsünü çıkartacağını söyledi.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY NEDEN PERUK TAKIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde bir süre peruk takan Feyza Civelek peruk takma nedenini "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." sözleriyle açıklamıştı. Civelek, gerçek hayatında da peruk kullanmaya devam ediyor.