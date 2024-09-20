MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yine kendini tutamadı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek karakteriyle ilgili spoiler verdi!

Yine kendini tutamadı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek karakteriyle ilgili spoiler verdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.09.2024 17:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin öne çıkan oyuncularından biri olan Feyza Civelek, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Civelek, karakteri Nilay'la ilgili önemli bir spoiler verdi.

Yine kendini tutamadı! Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek karakteriyle ilgili spoiler verdi!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni karakterler ve dengelerin değiştiği senaryosuyla yeni sezona başladı. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Nilay ise daha ilk bölümden gündem olmayı başardı.

Feyza Civelek yine torpil iddialarıyla gündeme gelmişti. Civelek'in dizinin senaristi olan annesi sayesinde kadroya dahil olduğu iddia edilmişti. Özlem Gürses'in YouTube programına katılan yapımcı Faruk Turgut da "Melis'in yazdığı birçok karakter var. Sonuçta her işte Feyza oynamıyor. Karakter Feyza'nın mevcut konumuna uygundu. 'Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." sözleriyle torpil iddialarına son noktayı koymuştu.

0

CİVELEK'TEN ÖNEMLİ SPOİLER GELDİ

Feyza Civelek, Sabah Tümer'in YouTube'ta yayınlanan "Bu Yaz" isimli programına konuk oldu. "Torpilli yorumları geliyor. Ben herkesle adil olmak için deneme çekimine girdim. Oyunculuğumu gören bence torpilli olmadığımı anlar." dedi ve Kızılcık Şerbeti'yle ilgili önemli bir spoiler verdi.

Ünlü oyuncu önce başı açık başladığı daha sonra başörtülü devam ettiği Nilay karakterinin ilerleyen bölümlerde tekrar başörtüsünü çıkartacağını söyledi.

Ekran görüntüsü 2024-09-20 165141

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY NEDEN PERUK TAKIYOR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde bir süre peruk takan Feyza Civelek peruk takma nedenini "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." sözleriyle açıklamıştı. Civelek, gerçek hayatında da peruk kullanmaya devam ediyor.

s-720cc28045ccecfb10c2f3c0f2626c

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Ticaret Bakanlığı fırsatçı emlakçılara ceza kesti

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı!

Narin Güran'ın abisi Enes'ten kafa karıştıran sözler!

Narin Güran'ın abisi Enes'ten kafa karıştıran sözler!

Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki

Bakan Yerlikaya'dan beklenmedik tepki

Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

Bakan Tekin'e soru sormak isteyen gazeteciler neye uğradığını şaşırdı

2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem oldu: 'Kesin tarihi biliyorum'

2671 yılından geldiğini söyledi! Kehanetleri gündem oldu: 'Kesin tarihi biliyorum'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.