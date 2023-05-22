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Yine La Liga, yine skandal! ''Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı''

22.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valencia'ya 1-0 yenildi. Valencia tribünlerinden bir taraftarı kendisine ırkçı söylemde bulunmakla suçlayan Vinicius Junior, 10 dakika oyunu durdurdu.

Yine La Liga, yine skandal! ''Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı''
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Geçen hafta Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği La Liga'da ligde kalma mücadelesi veren Valencia, sahasında Real Madrid'e karşı önemli bir galibiyet aldı.

Türk futbolcu Cenk Özkaçar'ın ilk 11'de oynadığı Valencia'nın galibiyet golü, 33. dakikada Diego Lopez'den geldi.

Puanını 40'a çıkaran Valencia, 13. sıraya kadar yükseldi.

Ligde bu sezon 8. yenilgisini yaşayan 71 puandaki Real Madrid ise sahasında Osasuna'yı 3-0 yenen Atletico Madrid'in (72) arkasından 3'üncülüğe geriledi.

VİNİCİUS JUNİOR'A IRKÇI HAKARET, MAÇI DURDURDU

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Diğer yandan Valencia-Real Madrid maçının en önemli anlarından biri 71. dakikada yaşandı.

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurdu.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius Junior'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil oldu.

Polisin tribüne giderek, söz konusu taraftarı aradığı görülürken, oyun yaklaşık 10 dakika durduktan sonra tekrar başladı.

Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Vinicius Junior, Valencia'dan Hugo Duro'nun yüzüne attığı dirsek sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

"TÜM STAT VİNİCİUS'A MAYMUN DİYE BAĞIRDI"

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Maçın ardından basın toplantısında konuşan Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Ancelotti, "Futboldan konuşmak istemiyorum. Çok kızgınım. Bugün burada olanlar utanç verici. Tüm stat Vinicius'a maymun diye bağırdı. İspanya liginin bir sorunu var ve bu, Vinicius değil. O sadece kurban. Bu şekilde futbol oynanamaz. Maçı kazansaydık da aynı şeyleri söylerdim. Olanlar çok ciddi. Burası, büyük takımların olduğu bir lig. Ama bu sorunu ortadan kaldırmalıyız. 2023 yılındayız. Tek çözüm maçı durdurmak. Futbolda ırkçılık ile ilgili bir protokol var ama çözüm, maçı durdurup eve gitmektir." ifadelerini kullandı.


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