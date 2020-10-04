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Yırtıcı kuş kaçakçıları suçüstü yakalandı

KARS HABERLERİ  | 04.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta yaban hayvanları yakalayarak satan bir grup suçüstü yakalandı.

Sarıkamış’ta yaban hayvanları yakalayarak satan bir grup suçüstü yakalandı. Yaban hayvanları yakalayarak satan gruba yaklaşık 176 bin lira ceza kesilirken, ele geçirilen atmaca ve doğanlara doğaya bırakıldı.
Kars’ta yırtıcı yabani hayvanları yakalayıp satan bir grubun tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Sarıkamış-Erzurum çıkışında durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın arka sağ ve sol kapının içine saklanmış vaziyette 2 adet "Atmaca" 2 adet "Doğan" cinsi kuş ele geçirildi.
Polis ekiplerince Kars-Erzurum yolu üzerinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 1 adet "Doğan" ve çok sayıda yabani hayvan yakalamak için kullanılan aparat, aynı grubun yeni yöntem ve taktik geliştirerek Kars ilinde hiçbir PTS (Plaka Tanıma Sistemi) yakalanmayıp Göle güzergahını kullanarak Şanlıurfa iline gitmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda, aracın Çat Karlıova arasında olduğu tespit edilmiş Karlıova İlçe Emniyet Amirliği ile kurulan koordine sonucu araç ve şahıslar Karlıova ilçesinde durdurulmuş olup, yapılan aramada 3 "Atmaca" 3 "Doğan" ve bu hayvanların yakalanmasında kullanılan malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Konuyla ilgili olarak, olayı gerçekleştiren şahıslar hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince toplam 176.000 TL İdari para cezası uygulanırken, yakalanan 11 yabani hayvan doğaya bırakıldı.

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