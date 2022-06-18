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YKS 2022! Elhamra Sarayı nerede, hangi ülkede? Elhamra Sarayı önemi nedir? YKS 2022 TYT ile gündem olan soru!

18.06.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elhamra Sarayı nerede? YKS sınavının ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi'nde çıkan sorunun yanıtını öğrenmek isteyen öğrenciler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Elhamra Sarayı'nın önemi ve hangi ülkede olduğu merak konusu oldu. 19 Haziran'da YKS'nin 2. ve 3. oturumu olan AYT ve YDT yapılacak. Peki Elhamra Sarayı hangi ülkede? İşte YKS 2022 TYT'de çıkan sorunun cevabı...

YKS 2022! Elhamra Sarayı nerede, hangi ülkede? Elhamra Sarayı önemi nedir? YKS 2022 TYT ile gündem olan soru!

Elhamra Sarayı, YKS sınavının 18 Haziran Cumartesi günü yapılan ilk oturumu TYT'nin ardından vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Elhamra Sarayı nerede? Konuya ilişkin detaylar ve 'Elhamra Sarayı hangi ülkede?' sorusunun yanıtı haberimizde...

ELHAMRA SARAYI NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

El-Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Granada kentinde bulunmaktadır.

El-Hamra Sarayı İslami Arap mimarisinin Qal'at Al-Hamra mimari anlayışı ile yapılan saray ve kale yapısıdır ve son derece görkemlidir.

EL HAMRA SARAYI ÖNEMİ NEDİR?

Saraya ait ilk yapılanma, MS 889'a tarihlenen Roma Dönemi surlarının üzerine küçük bir kale inşa edilerek başladı. 13. yüzyılın ortalarına kadar bir onarım yapılmayan kale, Gırnata Emiri Muhammed Nasır döneminde bugünkü görünümüne kavuştu. 1333'te Gırnata Sultanı I. Yusuf, kaleyi hükümdarlık sarayına dönüştürdü. 1492'de bölgede yeniden Hristiyan hakimiyetinin sağlanmasının ardından, saraya kısmen Rönesans mimarisinin etkilerinin görüldüğü çeşitli eklemeler yapıldı.

El-Hamra'nın yapımı devam ederken Endülüs'ün diğer önemli iki şehri Kurtuba ve Sevilla (1236 ve 1248'de) Hristiyan Kastilyalıların eline geçmiştir ve oradaki Müslüman halk çeşitli işkencelere uğramıştır.

1001 gece masallarındaki rüya sarayların gerçek alemdeki izdüşümü sayılabilecek olan El-Hamra'nın doğal çevreye uyumu, girift yapısı, farklı süslemeleri ve yaşanan mekân ile su ve yeşili belli bir ahenk içinde buluşturabilmesi, kazandığı şöhretin hiç de haksız olmadığını gösterir.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

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YKS

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