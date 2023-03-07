EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

07.03.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2023 tarihi sınava girecek adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca aday YKS, TYT, AYT ve YDT tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Seçim tarihiyle çakışma ihtimali nedeniyle sınav tarihlerinde ertelemeye gidilmişti. Peki YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi...

YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

YKS sınav tarihi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok sınav ertelenmişti. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. 2023 YKS başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'den henüz 2023 YKS sınav tarihine ilişkin güncel bir açıklama bulunmuyor. Öncesinde seçim takvimi ile çakışma durumu nedeniyle sınav tarihinde ertelemeye gidilmişti. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle de afet bölgesindeki okullarda eğitime değişen sürelerde ara verilmişti.

son-dakika-aisosymgovtr-2020-kpss-lisans-duzeyi-sonuclari-2020-osym-kpss-sonuc-sorgulama-sayfasi-1603343266972

ÖSYM'in YKS başvuru ve sınav tarihini içeren güncel takvimi açıklaması halinde YKS 2023 ile ilgili bilgileri haberimizden alabilirsiniz.

TYT - AYT - YDT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den şu an için konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

lgs-2021-sonuclari-aciklandi-sosyal-medya-yikildi

YKS 2023 oturumları için başvuru ücreti de henüz açıklanmadı. TYT - AYT -YDT başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti de netlik kazanacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimi şu şekilde;

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyorBakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?
ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimiATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi
Anahtar Kelimeler:
yks ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri...

YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.