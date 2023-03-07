YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? 2023 ÖSYM takvimi

YKS sınav tarihi ile TYT, AYT, YDT sınav tarihleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası birçok sınav ertelenmişti. Erteleme kararları ardından gözler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihine çevrildi. 2023 YKS başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki YKS 2023 ne zaman? TYT - AYT - YDT sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

YKS 2023 NE ZAMAN?

ÖSYM'den henüz 2023 YKS sınav tarihine ilişkin güncel bir açıklama bulunmuyor. Öncesinde seçim takvimi ile çakışma durumu nedeniyle sınav tarihinde ertelemeye gidilmişti. Yaşanan deprem felaketi sebebiyle de afet bölgesindeki okullarda eğitime değişen sürelerde ara verilmişti.

ÖSYM'in YKS başvuru ve sınav tarihini içeren güncel takvimi açıklaması halinde YKS 2023 ile ilgili bilgileri haberimizden alabilirsiniz.

TYT - AYT - YDT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den şu an için konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

YKS 2023 oturumları için başvuru ücreti de henüz açıklanmadı. TYT - AYT -YDT başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti de netlik kazanacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimi şu şekilde;

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023



