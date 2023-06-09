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YKS 2023 TARİHİ: YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün, saat kaçta başlayacak? ÖSYM sınav yeri sorgulama

09.06.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ile ilgili sorgulamalar Haziran ayı nedeniyle hız kazandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek sınava girecek olan öğrenciler bu oturumların ne zaman, saat kaçta başlayacağını öğrenmek için ÖSYM tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte, ÖSYM ile YKS sınav yeri sorgulama ekranı...

YKS 2023 TARİHİ: YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün, saat kaçta başlayacak? ÖSYM sınav yeri sorgulama

YKS tarihi ve sınav yerleri yerleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS 2023 için son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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YKS 2023 NE ZAMAN?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

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YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

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YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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