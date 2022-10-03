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YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

03.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere 2022 YKS 2. ek tercih sonuçları 19 Eylül'de belli oldu. YKS ek yerleştirmede üniveristeye yerleşemeyen adaylar gözlerini, YKS 3. ek tercihlere çevirdi. YKS 3. ek tercihlerin yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, YKS 3. ek tercihleri araştırıyor. Geçtiğimiz sene öğrencilere ikinci defa ek yerleştirme fırsatı tanınmıştı. Peki YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

Ek yerleştirme sonuçlarıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür"

YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS 3. tercihlerle alakalı henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla alakalı açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.


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