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YKS ADAY ŞİFRESİ ALMA: 2023 YKS aday şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifresi ekranı

20.07.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS aday şifresi alma ekranı ile ilgili sorgulamalar ÖSYM tarafından üniversite sınav sonuçlarının erişime açılması nedeniyle merak konusu oldu. ÖSYM şifrelerini unutan adaylar internette araştırma yapıyor. Peki, 2023 YKS aday şifresi nasıl alınır? İşte YKS sınav sonuçları için ÖSYM AİS şifresi ekranı...

YKS aday şifresi alma ekranı 20 Temmuz 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Adaylar, sınav sonuçlarıa TC kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine erişim sağlayacaklar. Peki, 2023 YKS aday şifresi nasıl alınır? YKS sınav sonuçları için ÖSYM AİS şifresi ekranı ve detaylar haberimizde...

2023 ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

ÖSYM Aday Işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİNİ YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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