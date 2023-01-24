YKS başvuru tarihi ne zaman? YKS 2023 ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM sınav takviminde

YKS'nin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Her sene merkezi olarak düzenlenen YKS için heyecan artıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınav başvurularının şubat ayında alınacağı, sınav oturumlarının ise haziran ayında düzenleneceği duyurulmuştu. Fakat daha sonra seçim tarihi ile aynı güne denk gelmesinin ardından ÖSYM sınav takvimi yayından kaldırılmıştı.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacaktı.

Yayımlanan sınav takvimi seçim tarihi ile çakışma olmaması için yayından kaldırılmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yapmıştı.



SEÇİM TARİHİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, merakla beklenen seçim tarihleri konusu hakkında:

-"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük." dedi.

Erdoğan sözlerine, "Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız." diyerek devam etti.



