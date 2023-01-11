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YKS başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM YKS 2023 başvuru tarihleri!

11.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvurularının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak olan üniversite sınavına girecek olan öğrenciler YKS 2023 başvuru tarihleri ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere Bilindiği üzere üniversite sınavı oturumları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihine denk gelmiş ve bu nedenle tarihleri değiştirilmişti. Peki, YKS başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar? İşte detaylar...

YKS başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar? ÖSYM YKS 2023 başvuru tarihleri!

YKS başvuru tarihleri, 12. sınıf öğrencileri ile üniversite sınavına girmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere sınav her sene Alan Yeterlilik Testi, (TYT) Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç farklı oturumda yapılıyor. Birçok kilşi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalar ile "YKS başvuruları ne zaman, sınav ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

YKS NE ZAMAN?

Seçim ve sınav tarihleri denk geldiğinden dolayı 2023 ÖSYM sınav takvimi kaldırıldı. Henüz YKS tarihleri belli değil. Resmi kurumlardan güncel açıklama bekleniyor.

2023 YKS ne zaman? ÖSYM YKS tarihi belli mi? 2023 seçimiyle tarihi değişmişti...

YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra belirlenen takvim doğrultusunda başvuruda bulunabilecekler.

Alan Yeterlilik Testi, (TYT) Temel Yeterlilik Testİ (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumu başvuruları ayrı ayrı alınacak.

Üniversiteye gitmek isteyen kişiler, sınava katılmak istedikleri oturumu belirleyecek ve sınav ücretini yatıracak. Belirlenen takvimde başvuru yapmayı unutan veya eksik başvuru yapan adaylar, geç başvuru işlemi yapabilirler. Geç başvuru tarihleri de ÖSYM’nin yeni yayınlayacağı takvimde yer alacak.

Bilindiği üzere YKS başvuru ücretini belirlenen tarihte yatırmayan adaylar, sınava katılamayacak.

2023 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. 2022'de AYT, TYT ve YDT başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL olarak belirlenmişti. Yeni sınav ücreti açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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