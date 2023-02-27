YKS başvuruları ne zaman yapılacak? TYT - AYT - YDT sınavları hangi tarihte olacak? İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve 11 ilde yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle bazı sınavların başvurularında değişikliğe gidildi. Okulların ertelenmesiyle sınavlar da ertelenecek mi sorusu akıllara geldi. YKS'ye girecek milyonlarca aday, sınav başvuru tarihini araştırıyor. Peki YKS başvuruları ne zaman yapılacak? TYT - AYT - YDT sınavları hangi tarihte olacak? Ayrıntılar haberimizde...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri ile ilgili güncel sınav takvimini yayınlamadı. Öncesinde seçim takvimi ile çakışma durumu nedeniyle sınav tarihinde ertelemeye gidilmişti. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle afet bölgesindeki okullarda eğitime değişen sürelerde ara verilmişti.



ÖSYM'in YKS başvuru ve sınav tarihini açıklaması halinde gerekli bilgilere haberimizden ulaşabileceksiniz.

TYT - AYT - YDT SINAVLARI HANGİ TARİHTE OLACAK?

TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'den şu an için konuya ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.



YKS 2023 oturumları için başvuru ücreti de henüz açıklanmadı. TYT - AYT -YDT başvuru kılavuzu yayımlandığında başvuru ücreti de netlik kazanacak.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimi şu şekilde;

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/2 İngilizce) 4 Mart 2023 saat 13:45

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2 Nisan 2023

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 16 Nisan 2023



