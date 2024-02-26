YKS başvurusu için son gün! 2024 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaça kadar? İşte YKS başvuru ekranı ve detaylar...

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS için başvurular bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak sınav tarihi ise 8-9 Haziran. Bugün 23.59'a dek adayların başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki ÖSYM öncesi bilinmesi gereken detaylar neler?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvurular, 1 Şubat’ta başlamıştı. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.
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Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.
Sınav ise 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri (AYT) ve (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.
ÖSYM sınav takvimine göre ise sonuçların 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. (İHA)