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  4. YKS başvurusu için son gün! 2024 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaça kadar? İşte YKS başvuru ekranı ve detaylar...

YKS başvurusu için son gün! 2024 YKS başvuruları ne zaman bitiyor, saat kaça kadar? İşte YKS başvuru ekranı ve detaylar...

26.02.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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ÖSYM tarafından düzenlenecek YKS başvuru süresi için bugün son gün. 'YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır, YKS başvuru ücreti ne kadar?' gibi sorular yanıt aramaya devam ederken YKS başvurusu gerçekleştirecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar bir bir sıralandı. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte başvuru için son günde bilinmesi gereken detaylar...

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan YKS için başvurular bugün sona eriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak sınav tarihi ise 8-9 Haziran. Bugün 23.59'a dek adayların başvurularını tamamlaması gerekiyor. Peki ÖSYM öncesi bilinmesi gereken detaylar neler?

YKS BAŞVURULARI İÇİN 3 FARKLI SEÇENEK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na başvurular, 1 Şubat’ta başlamıştı. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ OTURUM BAŞINA ÖDENECEK

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

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Sınav ise 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri (AYT) ve (YDT) ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre ise sonuçların 17 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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