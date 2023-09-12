EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023: YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM üniversite ek tercih taban puanları ve başarı sıralaması

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023: YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM üniversite ek tercih taban puanları ve başarı sıralaması

12.09.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS boş kontenjanlar listesi geçtiğimiz gün ÖSYM'den yapılan açıklama nedeniyle merak edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri bugün itibarıyla başlıyor. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile işlemlerini yapacaklar. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? Birçok kişi üniversite ek tercih taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2023 YKS boş kontenjanlar ile ilgili detaylar...

YKS boş kontenjanlar arama motorlarında sorgulanıyor. Adaylar YKS kontenjanları ile ek tercih taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak işlem yapacaklar. Hayalini kurdukları bölüm ya da üniversite öğrenim görmek isteyenler, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek işlemlerini gerçekleştirecekler. Tercih işlemlerinin yapılacağı ais.osym.gov.tr ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YKS boş kontenjanlar ile ilgili ayrıntılar...

t1

YKS EK TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

YKS ek tercihleri açıklandı.

YKS ek tercih işlemleri 12 - 17 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

54

YKS EK TERİCH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH EKRANI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Yeni dönem bu kurallarla başladı! Yeni dönem bu kurallarla başladı!
e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı e-YDS 2023/10 sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks ek tercih

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.