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  4. YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri?

YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri?

19.07.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınaç sonuçları 18 Temmuz itibariyle açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercih edebilecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya devam ediyor. Bilindiği üzer 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr üzerinden tercihler alınacak. Tercihlere az bir zaman kala düşük puan alan adaylar internette en düşük puanla öğrenci alan üniversiteleri araştırıyor. Peki YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? İşte yanıtı...

YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim? En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri?

"YKS'de 130, 160, 170 ve 200 puanla hangi üniversiteye giderim?" sorusunun yanıtı, YKS sınav sonucunda 130-200 aralığında puan alan öğrenciler tarafından internette sorgulanıyor. 27 Temmuz - 5 Ağustos tercih günleri gelmeden tercih listelerini hazırlamak isteyen öğrenciler, araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 puanla hangi üniversiteler ve bölümler tercih edilir? En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler hangileri? İşte detaylar...

YKS 130, 160, 170 VE 200 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDERİM?

ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuz adaylara tercih konusunda rehberlik edecek.
Üniversitelerin alım yaptığı puanlar her sene sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişmektedir.
Adaylar, YKS üniversite taban puanlarını dikkate alıp tercih yapacak.

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2, 4 yıllık bölümler için 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

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2 Yıllık Ön Lisans Bölümleri Taban Puanları

2yıllık

Bölüm Puan Türü
Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık ön lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2yıllık

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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