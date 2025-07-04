YKS'de baraj var mı? YKS'de baraj kalktı mı? TYT, AYT, YDT için baraj puanı gerekiyor mu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenir ve uygulanır. Sınavlar 3 farklı oturumdan oluşmaktadır. İlk oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) girilmesi mecburi olan sınav türüdür. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) sınavları ise girilmesi mecbur olmayan sınavlardandır. Öğrencilerin hedeflerine girmek istedikleri okul ve bölümlere göre girmeleri gereken sınavlar YDT ve AYT sınavlarıdır. Ancak TYT sınavına girmeyen öğrenciler hiçbir yükseköğretim programına dahil edilemezler.

YKS'de baraj var mı? YKS'de baraj kalktı mı?

Birinci oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne girerek gerekli puanları alan öğrenciler okulların açtığı yetenek sınavlarına girebilir ve iki yıllık lisans programlarından tercih yapabilir. Ancak alan seçimi yapılacaksa ve dört yıllık lisans programları hedefleniyorsa mutlaka AYT sınavına da girilmesi gerekir. Yabancı dil temelli okullarda ve bölümlerde okumak isteyen öğrencilerin ise YDT sınavına girmesi ve bu sınavda geçerli bir puan laması gerekmektedir.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından açıklanan ve 2022 yılında alınan bir kararın ardından bir düzenleme yapıldığı ifade edilmiştir. Bu düzenlemeye göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında yapılan Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi sınavları için daha önceleri geçerli olan baraj puanı zorunluluğunun tamamen kaldırıldığı açıklanmıştır.

TYT, AYT, YDT için baraj puanı gerekiyor mu?

Daha önceki yıllarda adayların Temel Yeterlilik Testi’ne girerek tercih yapmak istedikleri ve yerleştirilmeyi hedefledikleri okul ve bölümler için öncelikli olarak baraj puanı almış olmaları zorunlu tutuluyordu. Aynı zorunluluk Alan Yeterlilik Testi için de geçerli kabul edilmişti.

Temel Yeterlilik Testi için zorunlu tutulan baraj puanı 150 olarak belirlenmişti. Alan Yeterlilik Testi için ifade edilen zorunlu baraj puanı ise 180 olarak ifade ediliyordu. Belirtilen bu baraj puanları aşmadan hiçbir öğrencinin yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmesi mümkün olmuyordu. Bunun dışında AYT sınavına girmese de TYT baraj puanını aşamayan öğrencilerin yetenek sınavlarına girmesi de mümkün değildi. Ancak yeni düzenlemeye göre baraj zorunluluğu kaldırılarak TYT sınav puanları Temel Matematik testinden veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı getirilmiştir.