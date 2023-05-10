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YKS ek kontenjan açan üniversiteler hangi illerde? Yüzde 25 YKS ek kontenjan kimlere verilecek? YÖK açıkladı!

10.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek kontenjan açan üniversiteler, YÖK'ün son dakika açıklaması sonrası tekrar gündeme geldi. Depremden etkilenen illerde ikamet eden adayları ilgilendiren açıklamanın detayları merak konusu oldu. YÖK tarafından yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, YKS ek kontenjan açan üniversiteler hangi illerde? Yüzde 25 YKS ek kontenjan kimlere verilecek? İşte merak edilenler...

YKS ek kontenjan açan üniversiteler hangi illerde? Yüzde 25 YKS ek kontenjan kimlere verilecek? YÖK açıkladı!

YKS ek kontenjan açan üniversiteler, YÖK'ün tarafından yayımlanan açıklamanın ardından merak konusu oldu. YKS ek kontenjan açan üniversitelerin hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler arama motorlarında yatıkları aratırmalara hız verd. Birçok kişi internette "YKS ek kontenjan kimlere verilecek?" sorusuna yanıt arıyor İşte YÖK'ten yapılan açıklama...

YKS EK KONTENJAN AÇAN ÜNİVERSİTELER HANGİ İLLERDE?

YKS ek kontenjan deprem bölgesi illerde yer alan devlet üniversitelerini kapsıyor.

YKS EK KONTENJAN KİMLERE VERİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu, depremden etkilenen illerde ikamet eden adaylara kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gitmeden yüzde 25 ek depremzede kontenjanı ayrılmasını kararlaştırdı.

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