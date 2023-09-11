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  4. YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ais.osym.gov.tr'de!

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023: ÖSYM ile YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ais.osym.gov.tr'de!

11.09.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ikinci tercihler ne zaman başlıyor? Merak edilen soru ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklaması ile yanıt bulacak. Üniversite kayıt süreci 1 Eylül Cuma günü sona erdi. Şimdi sırada üniversite 2. yerleştirme işlemleri var. Gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte ais.osym.gov.tr üniversite 2. yerleştirme ekranı...

2023 YKS ek tercih kılavuzu, 11 Eylül 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Üniversite için 2. şansını değerlendirmek isteyen kişilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. YKS ek tercih tarihleri merak konusu oldu. İşte, YKS ek tercih tarihleri ile ilgili detaylar...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayan üniversite kayıt süreci 1 Eylül 2023 Cuma günü itibarıyla sona erdi.

2023 YKS 2. tercih işlemleri için ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğu takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversite kayıt işlemleri tamamlandı.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirecek. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

Boş kontenjanların Eylül ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması öngörülüyor.

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2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu ile tarihe ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

YKS EK TERCİH EKRANI

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