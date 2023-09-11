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  4. YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR! ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Ais.osym.gov.tr ekranı!

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2023 PDF İNDİR! ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? Ais.osym.gov.tr ekranı!

11.09.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası merak edildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki, ÖSYM ile YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte ais.osym.gov.tr ekranı ve üniversite ek yerleştirme kılavuzu...

YKS ek tercih kılavuzu internette araştırılıyor. Adaylar YKS ek tercih kılavuzu incelemesi sonrası işlemlerini yapacak. Hayalini kurdukları bölüm ya da üniversite öğrenim görmek isteyenler, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte ais.osym.gov.tr ekranı ve üniversite ek yerleştirme kılavuzu...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK, NASIL VE NEREDEN?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

YKS EK TERİCH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

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YKS EK TERCİH EKRANI

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