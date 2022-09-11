YKS ek tercih süreci sona ermeden ÖSYM ais ekranı üzerinden işlem yapmak isteyen adaylar, arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Merak konusu olan bir diğer konu ise sonuç tarihi oldu. Peki, YKS ek tercih ne zaman bitiyor? 2022 YKS ek tercih ücreti nereye, hangi bankaya yatırılır?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 7 Eylül Çarşamba günü başlamıştı. YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BAKALARA YATIRILIR?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite kayıt işlemleri, ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Üniversitelere kayıt hakkı kazanmış olan adayların, kayıt süresi içerisinde mutlaka ilgili üniversitelere başvurması gerekmekte. Eğer bu süre içerisinde başvuru yapılmazsa, kayıt hakkı kaybedilmiş olacak. Ayrıca ek tercih sonuçlarının kayıt tarihinden daha önce erişime açılması beklenmekte.

