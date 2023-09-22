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YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS ikinci yerleştirme sonuçları belli oldu mu? ösym.gov.tr ile sorgulama

22.09.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı sıklıkla ziyaret ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 12 Eylül tarihinde başladı. Tercih işlemleri 17 Eylül Pazar günü sona erdi. YKS ikinci tercih işlemlerini tamamlayan adaylar ek yerleştirme sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS ek tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS ikinci yerleştirme sonuçları belli oldu mu?

YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2023-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını ve tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman, hangi gün açıklanır? Gözler ösym.gov.tr ekranında!

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru henüz yayımlanmadı. 2023-YKS ek tercihleri 17 Eylül 2023 Pazar günü sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

optik form 3

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI


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