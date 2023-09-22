YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? YKS ikinci yerleştirme sonuçları belli oldu mu? ösym.gov.tr ile sorgulama

YKS ek yerleştirme sonuçları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından, ÖSYM 2023-YKS sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını ve tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu. Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman, hangi gün açıklanır? Gözler ösym.gov.tr ekranında!
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bir duyuru henüz yayımlanmadı. 2023-YKS ek tercihleri 17 Eylül 2023 Pazar günü sona erecek. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.