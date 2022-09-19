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YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YÖK saat verdi! 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

19.09.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Gözler ilk tercihlerde herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşememiş olan adayların başvurduğu YKS ek tercihlerine çevrildi. Sonuçlar ile ilgili YÖK'ten yeni açıklama geldi. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YÖK saat verdi! 2022 YKS ikinci tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

7 Eylül tarihinde başlayan ve 13 Eylül'e dek süren YKS ek yerleştirmelerinde ikinci tercihler tamamlandı. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. 2022 YKS ek tercih sonuçları için YÖK'ten duyuru geldi. İşte sonuçlar hakkında merak edilenler...

2022 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS ek yerleştirme takviminde tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyordu. Ek yerleştirme üniversite kayıtlarının 26-30 Ağustostarihleri arasında alınacak olması sebebiyle tercih sonuçlarının 20-30 Eylül arasında açıklanması bekleniyordu. Son olarak YÖK'ten gelen duyuruda "YKS ek yerleştirme sonuçları saat 17.30'da açıklanacak. Kaldırılan baraj puanı sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanları yüzde 99 doldu." denildi.

ÖSYM RESMİ SİTESİ ÜZERİNDEN SORGULANABİLECEK

Geçtiğimiz sene YKS ek tercih sonuçları, 1 Ekim 2021 tarihinde ilan edilmişti. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının sonrasında yerleştirme sonuçları sonuç.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanacak.

2022 YKS EK TERCİH TARİHLERİ TAKVİMİ DUYURULDU

YKS ek yerleştirme tercihleri tarihleri: 7 Eylül - 13 Eylül
YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri tarihleri: 14 Eylül
YKS ek yerleştirme elektronik kayıtları tarihleri: 25 Eylül - 28 Eylül
YKS üniversitede ek yerleştirme kayıtları tarihleri: 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandıYKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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