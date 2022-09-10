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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!

10.09.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercihlerinin sonuçlarının ilan tarihi merak ediliyor. YKS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjanlara göre tercihler geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Herhangi bir üniversiteye yerleşmemiş ve yerleşememiş olan adaylar, ek tercih döneminde işlemlerini tamamlayabilecek. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ek tercihleri ne zaman bitecek? İşte son tarih!

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman belli olacağı merak ediliyor. Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ek tercihler devam ediyor. ÖSYM tarafından alınan YKS ek tercih sonuçları da gündemde yer alıyor. Boş kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar sonuç tarihini merak ediyor.

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Ek tercih süreci 7 Eylül 2022 tarihinde başladı. Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor.

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS ek tercih kılavuzuna göre tercih işlemleri 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Ek yerleştirme ücreti de 30,00 TL olarak belirtildi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ek tercih sonuçları ilan edildikten sonra adayların üniversite kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Ek tercih sonuçlarının ise kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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