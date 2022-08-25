YKS EK TERCİH TARİHLERİ! 2022 YKS ek tercih/2. yerleştirme ne zaman, hangi gün başlıyor? YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontejanlar

YKS ek tercih/2. tercih, tercih kılavuzu ve boş kontejanlar, üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde paylaşılmıştı. Bu gelişme ile beraber gözler YKS ek tercihlerine ve tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontejanlar açıklandı mı? YKS ek tercih tarihleri ve merak edilenler...

YKS EK TERCİH/2. TERCİHLER BAŞLADI MI?

YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde adayların erişimine açıldı. Üniversite kayıtları ise 22 Ağustos tarihinde başlamış olup 26 Ağustos tarihine kadar devam edecek. YKS ek tercih/ek yerleştirmelerin ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM, 2022 YKS ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. YKS ek tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.





