YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2022 YKS ek tercih/2. tercihler ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu ve boş kontejanlar yayımlandı mı?

YKS 2. tercih/ek yerleştirme tarihleri, ek tercih kılavuzu ve boş kontejanlar YKS ek tercihinde bulunacak adaylarca merak ediliyor. Açıkta kalan adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemekte. Peki 2022 YKS ek tercih tarihleri belli mi, ne zaman açıklanır? YKS 2. tercih günleri ne zaman? YKS ek tercih ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak.

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22- 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyordu. Ancak YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.



