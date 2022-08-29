EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2022 YKS ek tercih/2. tercihler ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu ve boş kontejanlar yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2022 YKS ek tercih/2. tercihler ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu ve boş kontejanlar yayımlandı mı?

29.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri, YKS tercihleri sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen ve kayıt yaptırmayan adaylar tarafından merak konusu oldu. Adayların gözü kulağı YKS ek tercih tarihlerinin açıklanması için ÖSYM'ye çevrildi. YKS ek tercih günleriyle beraber YKS ek tercih/ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontejanlar da merak ediliyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2022 YKS ek tercih/2. tercihler ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu ve boş kontejanlar yayımlandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2022 YKS ek tercih/2. tercihler ne zaman yapılacak? Tercih kılavuzu ve boş kontejanlar yayımlandı mı?

YKS 2. tercih/ek yerleştirme tarihleri, ek tercih kılavuzu ve boş kontejanlar YKS ek tercihinde bulunacak adaylarca merak ediliyor. Açıkta kalan adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemekte. Peki 2022 YKS ek tercih tarihleri belli mi, ne zaman açıklanır? YKS 2. tercih günleri ne zaman? YKS ek tercih ücreti ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

osymm

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih ücreti 30 TL olacak. Tercih ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler ise geçersiz sayılacak.

ÖSYM YKS

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.

Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22- 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyordu. Ancak YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ösym yks optik

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!YÖKDİL/2 cevap anahtarı ve sınav soru kitapçığı!
Üniversite harçları ne zaman yatacak?Üniversite harçları ne zaman yatacak?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks ek tercih yks ek tercih kılavuzu yks ek yerleştirme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?

DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzu

DGS Tercihleri ne zaman bitiyor? 2022 tercih kılavuzu

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

Aldattığından şüphelendi! Uyanıp eşinin penisini kesti

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

İşi sadece oturmak ve güzel görünmek! “Servet kazanıyorum”

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.