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  4. YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2023: ÖSYM ile YKS ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak, nereden yapılır? Ais.osym.gov.tr ekranı

YKS EK TERCİH ÜCRETİ 2023: ÖSYM ile YKS ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak, nereden yapılır? Ais.osym.gov.tr ekranı

12.09.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih ücreti ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. 2 ya da 4 yıllık üniversite programlarına yerleşemeyen adaylar 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında işlemlerini ÖSYM'nin web sitesinden gerçekleştirecekler. Peki, ÖSYM ile YKS ek tercih ücreti ne kadar, ne zaman yatırılacak, nereden yapılır? İşte Ais.osym.gov.tr YKS ek tercih başvuru ekranı...

YKS ek tercih ücreti ÖSYM'nin duyurusunun ardından günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. 2 ya da 4 yıllık üniversite programlarına yerleşemeyen adaylar 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında işlemlerini yapacaklar. ÖSYM YKS ek tercih ücret bilgisini paylaştı. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, ais.osym.gov.tr YKS ek tercih başvuru ekranı...

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YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS ek tercih ücreti 50,00 TL olarak açıklandı.

YKS EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

YKS ek tercih başvuruları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH EKRANI

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks ek tercih

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