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YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı? Ek yerleştirme/2.tercihler ne zaman başlıyor?

17.08.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. tercihler ve boş kontejanlar merak konusu oldu. YKS yerleştirme sonucuna göre herhangi bir üniversiteye ve bölüme yerleşemeyen adaylar, ÖSYM'den 2. tercih/ ek yerleştirmeler ve 2. tercih kılavuzu için açıklama bekliyorlar. Peki 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu paylaşıldı mı? Ek yerleştirme/2.tercihler ne zaman başlıyor?

YKS ek tercihler ile ilgili son dakika gelişmeleri adaylar tarafından anbean takip ediliyor. Bilindiği üzere YKS yerleştirme sonuçları 15 Ağustos tarihinde açıklanmıştı. Açıklanan YKS tercih sonuçlarının ardından YKS 2. tercihler ve tercih kılavuzu gündeme geldi. Adaylar, internet üzerinden YKS ek tercih/ek yerleştirme ile ilgili detayları araştırıyor. İşte 2022 YKS 2. tercih tarihleri ve detaylar...

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YKS EK YERLEŞTİRME/2. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları 15 Ağustos tarihinde adayların erişimine açıldı. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. YKS 2. tercih/ ek yerleştirme ise üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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ÖSYM ek tercih ek yerleştirme kılavuzu yks
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