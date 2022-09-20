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YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? YKS 3. ek tercih olacak mı?

20.09.2022 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS terich işlemleri gerçekleştirildi. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) 19 Eylül itibarıyla YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Şimdi ise öğrencilerin gözleri, YKS ek yerleştirme kayıtlarına çevrildi. Peki YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? YKS 3. ek tercih olacak mı? İşte merak edilenler...

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? YKS 3. ek tercih olacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından şimdi de YKS ek yerleştirme konusu gündeme geldi. Bilindiği üzere YKS 2. tercihleri 1 - 13 Eylül tarihlerinde alındı. Çevrim içi kayıt başvurularının ise 25 Eylül'de başlayacağı bildirildi. İşte detaylar...

YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek tercih sonuçlarından sonra üniversitelere elektronik kayıt süreci başlayacak. Online kayıtlar 25 - 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Üniversiteye giderek yapılacak ek yerleştirme kayıtları ise 26-30 Eylül tarihleri arasında olacak.

2022 YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk aşamada online kayıt yaptıracak öğrenciler, e-Devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden işlemlerini yapacak.

YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak? YKS 3. ek tercih olacak mı?

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI?

YKS 3. ek yerleştirmeye ilişkin ÖSYM veya YÖK'ten henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl için boş kalan kontenjanlara belli şartları taşıyanlara 3. ek tercih imkanı sunulmuştu.

ÜNİVERSİTELERE KAYITTA GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

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