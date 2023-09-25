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YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

25.09.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada üniversite ek tercihlerine ilişkin sonuçların erişime açıldığı belirtildi. Peki, YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Sonuc.osym.gov.tr YKS ek yerleştirme sonuçları ekranı...

YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı. Duyuruda "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadesine yer verildi. İşte Sonuc.osym.gov.tr YKS ek yerleştirme sonuçları ekranı...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır."

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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