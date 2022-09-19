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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

19.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin gözleri bir süredir, YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'ye çevrilmişti. Sonuçların 20-30 Eylül arasında açıklanması bekleniyordu. Konuyla alakalı ÖSYM'den açıklama geldi. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM (Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi) YKS ek yerleştirme ile alakalı bilgileri sosyal medyadan duyurdu. Söz konusu duyuruda kayıtların ne zaman yapılacağı bilgisi de verildi. Peki YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

ÖSYM Twitter hesabında, '2022-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı' başlığıyla duyuru yaptı. Söz konusu duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar sonuçlarını 19 Eylül saat 17.30 itibarıyla ÖSYM'nin, 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenecek. Bu adrese T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile giriş yapılacak.

Yerleştirme Sonuç Belgesinin basılmayacağı ve adayların adresine gönderilmeyeceği bilgisi de duyuruya eklendi.

KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların işlemleri ise 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar için 25-28 Eylül 2022 tarihleri belirlendi. Kayıt yaptıracak adayların, yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye müracaat etmesi gerekli. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.


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