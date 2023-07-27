YKS EŞİT AĞIRLIKLI BÖLÜM TABAN PUANLARI 2023: 4 senelik AYT eşit ağırlıklı - EA puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması

YKS eşit ağırlıklı bölümlerin taban puanları 27 Temmuz 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, 4 senelik AYT eşit ağırlıklı puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması ile ilgili detayları merak ediyor. İşte, YKS'de AYT eşit ağırlıklı puanı ile alan bölümler, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması hakkına bilgiler...

AYT EŞİT AĞIRLIKLI İLE ALAN BÖLÜMLER, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

YKS eşit ağırlıklı bölümleri 2023, AYT TS puanı ile alan bölümler, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. 3,5 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ardından ÖSYM'nin puanları erişime açmasıyla birlikte tercih heyecanı başladı.

eşit ağırlıklı puan türü ile öğrenci alan lisans programlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YKS EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2023 (LİSANS)

Aile ve Tüketici Bilimleri (4 Yıllık)

Antrenörlük Eğitimi (4 Yıllık)

Antropoloji (4 Yıllık)

Arkeoloji (4 Yıllık)

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi (4 Yıllık)

Bankacılık (4 Yıllık)

Bankacılık ve Finans (4 Yıllık)

Bankacılık ve Sigortacılık (4 Yıllık)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (4 Yıllık)

Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık)

Bilim Tarihi (4 Yıllık)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (4 Yıllık)

Çocuk Gelişimi (4 Yıllık)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (4 Yıllık)

Egzersiz ve Spor Bilimleri (4 Yıllık)

Ekonometri (4 Yıllık)

Ekonomi (4 Yıllık)

Ekonomi ve Finans (4 Yıllık)

Elektronik Ticaret ve Yönetimi (4 Yıllık)

Enerji Yönetimi (4 Yıllık)

Felsefe (4 Yıllık)

Felsefe Grubu Öğretmenliği (4 Yıllık)

Finans ve Bankacılık (4 Yıllık)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (4 Yıllık)

Girişimcilik (4 Yıllık)

Grafik Sanatlar (4 Yıllık)

Grafik Tasarımı (4 Yıllık)

Gümrük İşletme (4 Yıllık)

Havacılık Yönetimi (4 Yıllık)

Hukuk (4 Yıllık)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (4 Yıllık)

İktisadi ve İdari Bilimler Programları (4 Yıllık)

İktisadi ve İdari Programlar (4 Yıllık)

İktisat (4 Yıllık)

İnsan Kaynakları Yönetimi (4 Yıllık)

İslam İktisadı ve Finans (4 Yıllık)

İşletme (4 Yıllık)

İşletme Yönetimi (2 Yıllık)

Kamu Yönetimi (4 Yıllık)

Klasik Arkeoloji (4 Yıllık)

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (4 Yıllık)

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (4 Yıllık)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

Lojistik (2 Yıllık)

Lojistik Yönetimi (4 Yıllık)

Maliye (4 Yıllık)

Mimarlık (4 Yıllık)

Moda Tasarımı (4 Yıllık)

Muhasebe ve Denetim (4 Yıllık)

Muhasebe ve Finans Yönetimi (4 Yıllık)

Müzecilik (4 Yıllık)

Organik Tarım İşletmeciliği (4 Yıllık)

Otel Yöneticiliği (4 Yıllık)

Pazarlama (4 Yıllık)

Politika ve Ekonomi (4 Yıllık)

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık)

Psikoloji (4 Yıllık)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (4 Yıllık)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği (4 Yıllık)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık)

Rekreasyon (4 Yıllık)

Sağlık Yönetimi (4 Yıllık)

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (4 Yıllık)

Sermaye Piyasası (4 Yıllık)

Seyahat İşletmeciliği (4 Yıllık)

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (4 Yıllık)

Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık)

Sigortacılık (4 Yıllık)

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri (4 Yıllık)

Sigortacılık ve Risk Yönetimi (4 Yıllık)

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (4 Yıllık)

Siyasal Bilimler (4 Yıllık)

Siyaset Bilimi (4 Yıllık)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

Sosyal Hizmet (4 Yıllık)

Sosyoloji (4 Yıllık)

Spor Yöneticiliği (4 Yıllık)

Takı Tasarımı (4 Yıllık)

Tapu Kadastro (4 Yıllık)

Tarım Ekonomisi (4 Yıllık)

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (4 Yıllık)

Tarih Öncesi Arkeolojisi (4 Yıllık)

Tekstil Tasarımı (4 Yıllık)

Tekstil ve Moda Tasarımı (4 Yıllık)

Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (4 Yıllık)

Türk İslam Arkeolojisi (4 Yıllık)

Uluslararası Finans (4 Yıllık)

Uluslararası Finans ve Bankacılık (4 Yıllık)

Uluslararası Girişimcilik (4 Yıllık)

Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık)

Uluslararası İşletme Yönetimi (4 Yıllık)

Uluslararası Ticaret (4 Yıllık)

Uluslararası Ticaret ve Finans (4 Yıllık)

Uluslararası Ticaret ve Finansman (4 Yıllık)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık)

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (4 Yıllık)

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (4 Yıllık

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. 2023 yılı üniversite taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli olacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercihleri bugün (27 Temmuz 2023 Perşembe) itibarıyla alınmaya başlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada YKS tercih süreci için son gün 8 Ağustos 2023 olarak duyuruldu.

Adaylar YKS tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda yapacak.



