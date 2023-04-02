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YKS geç başvuru son tarih ne zaman? YKS sınav yeri güncelleme nasıl yapılır? Sona gelindi!

02.04.2023 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tarihi yaklaşırken geç başvuru tarihi ve sınav yeri güncelleme konuları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınavın başvuruları 8-23 Mart tarihleri arasında tamamlanmıştı. Peki, YKS geç başvuru son tarih ne zaman? YKS sınav yeri güncelleme nasıl yapılır? İşte detaylar...

YKS geç başvuru son tarih ne zaman? YKS sınav yeri güncelleme nasıl yapılır? Sona gelindi!

Her sene Haziran ayında yapılan üniversite sınavları için başvurular 8 Mart itibarıyla başlamış, 23 Mart tarihinde sona ermişti. Bu sene, ilk başvuruyu kaçıranlar için süreyi uzatan ÖSYM, YKS geç başvuru süresini açıkladı. Sınav yerini güncellemek isteyenler nasıl yapacaklarını araştırıyor. İşte YKS geç başvuru tarihi ve YKS sınav yeri güncelleme detayları...

YKS GEÇ BAŞVURU SON TARİH NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 27 Mart-3 Nisan belirlendi. Adaylar, 3 Nisan saat 23:59'a kadar başvurularını yapabilecekler. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 115 TL ücret ödeyecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS SINAV YERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi. Bu illerde üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.

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YKS SINAV YERİ GÜNCELLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.

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