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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023: YKS geç başvuru ne zaman, son ödeme tarihi nedir? İşte ÖSYM giriş ekranı ile üniversite sınavı başvuru ekranı

03.04.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS geç başvuru sürecinde sona gelindi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan üniversite sınavı haziran ayında yapılacak. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, son ödeme tarihi nedir? İşte 2023 YKS geç başvuru tarihi...

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2023: YKS geç başvuru ne zaman, son ödeme tarihi nedir? İşte ÖSYM giriş ekranı ile üniversite sınavı başvuru ekranı

YKS geç başvuru süreci bugün sona eriyor. YKS ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklama doğrultusunda başvurular 8 Mart itibarıyla başlamış, 23 Mart tarihinde sona ermişti. YKS geç başvuru için bugün birçok kişi işlem yapacak. Sınav yerini güncellemek isteyenler de konuya dair araştırma yapmaya başladı. İşte YKS geç başvuru işlemi ile ilgili detaylar...

YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS geç başvuru tarihi olarak 27 Mart-3 Nisan belirlendi. Adaylar, 3 Nisan saat 23:59'a kadar başvurularını yapabilecekler.

YKS GEÇ BAŞVURU SÖN ÖDEME TARİHİ NEDİR?

Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 115 TL ücret ödeyecek.

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YKS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS SINAV YERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde de uygulayacaklarını bildirdi. Bu illerde üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.

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YKS SINAV YERİ GÜNCELLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.

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