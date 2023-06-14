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YKS GİRİŞ BELGESİ 2023 nasıl alınır? YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve saati

14.06.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ne zaman, saat kaçta? Haziran ayının üçüncü haftasının gelmesi ile birlikte hayalini kurdukları üniversitede istedikleri bölümü okumak isteyen öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak üniversite sınavına girecek olanlar YKS giriş belgesinin nasıl alınacağını öğrenmek için ÖSYM tarafından yayımlanan açıklamaları inceliyor. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve saati....

YKS GİRİŞ BELGESİ 2023 nasıl alınır? YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve saati

YKS sınavının ne zaman, saat kaçta gerçekleştirileceği ve sınav giriş belgesi ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite sınavına girecek adaylar yasak olan eşyaları öğrenmek için yayımlanan bilgilri inceliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adayların yanlarında kağıt para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, alyans, başörtüsü için kullanılan toplu iğne, şeffaf numaralı gözlük, tokalı kemer, tel toka, piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su olmasında sakınca bulunmuyor. "YKS ne zaman, saat kaçta? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2023 YKS giriş belgesi ekranı...

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YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

ösym yks optik

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar:

  • Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

  • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

  • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

  • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

  • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

  • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, konuya ilişkin kısmı dikkatlice incelemeleri gerekmektedir)
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