YKS GİRİŞ BELGESİ 2023 nasıl alınır? YKS ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT oturumlarının tarihi ve saati

YKS sınavının ne zaman, saat kaçta gerçekleştirileceği ve sınav giriş belgesi ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Üniversite sınavına girecek adaylar yasak olan eşyaları öğrenmek için yayımlanan bilgilri inceliyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adayların yanlarında kağıt para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, alyans, başörtüsü için kullanılan toplu iğne, şeffaf numaralı gözlük, tokalı kemer, tel toka, piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su olmasında sakınca bulunmuyor. "YKS ne zaman, saat kaçta? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 2023 YKS giriş belgesi ekranı...

YKS 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS TYT, AYT VE YDT OTURUMLARININ SAATLERİ VE SÜRELERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgelerinin en geç 7 Haziran tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS SINAVINDA YASAK OLAN EŞYALAR NELERDİR?

YKS sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirilebilir.

Fakat kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava girilecek binaya getirilmemelidir.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

İşte sınav binalarında hiçbir şey emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına getirmemesi gereken eşyalar: