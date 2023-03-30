YKS deprem bölgesindeki 4 ilde yapılacak mı? 2023 YKS ne zaman? ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için sınav kararı

ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için yeni sınav kararı geldi. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da YKS sınavlarının yapılmayacağı aktarılmıştı. ÖSYM'den yapılan açıklamada kararda değişikliğe gidildiği belirtildi. İşte, ÖSYM'den Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için yapılan sınav açıklamasının detayları...

ÖSYM'DEN SINAV KARARI

YKS sınavına dair ÖSYM'den flaş bir açıklama yapıldı. Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlanacağını duyurdu.

YKS HATAY, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ VE ADIYAMAN'DA YAPILACAK MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; YKS sınavı Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da uygulanacak.

